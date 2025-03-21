В Одессе, Кременчуге и Запорожье прозвучали взрывы в ночь на 21 марта

Не менее 15 взрывов произошли в Одессе в ночь на пятницу 21 марта. Об этом информирует украинское издание «Общественное».
Издание сообщает также о нескольких возгораниях в черте города. Также сообщается о взрывах в Кременчуге, Запорожье и расположенном недалеко от Одессы городе Черноморске. Ресурс оповещения о воздушных тревогах украинского министерства цифровой трансформации в это время информировал, что воздушная тревога была объявлена в Одесской области и еще девяти регионах страны.
Позднее «Общественное» сообщило о звуках взрывов в одном из районов Киева.
Ранее сообщалось, что в Одессе повреждена припортовая инфраструктура, в ночь на 12 марта там произошел взрыв. Украинские СМИ также сообщали, что взрывы прозвучали в Киеве и Харькове в ночь на среду 12 марта.
Тем временем Владимир Зеленский назвал шагом назад временную остановку огня после беседы Путина и Трампа.