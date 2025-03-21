В Одессе, Кременчуге и Запорожье прозвучали взрывы в ночь на 21 марта

Издание сообщает также о нескольких возгораниях в черте города. Также сообщается о взрывах в Кременчуге, Запорожье и расположенном недалеко от Одессы городе Черноморске. Ресурс оповещения о воздушных тревогах украинского министерства цифровой трансформации в это время информировал, что воздушная тревога была объявлена в Одесской области и еще девяти регионах страны.