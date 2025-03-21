Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Одессе, Кременчуге и Запорожье прозвучали взрывы в ночь на 21 марта

В ряде регионов Украины на фоне воздушной тревоги звучат взрывы.

Источник: Комсомольская правда

Не менее 15 взрывов произошли в Одессе в ночь на пятницу 21 марта. Об этом информирует украинское издание «Общественное».

Издание сообщает также о нескольких возгораниях в черте города. Также сообщается о взрывах в Кременчуге, Запорожье и расположенном недалеко от Одессы городе Черноморске. Ресурс оповещения о воздушных тревогах украинского министерства цифровой трансформации в это время информировал, что воздушная тревога была объявлена в Одесской области и еще девяти регионах страны.

Позднее «Общественное» сообщило о звуках взрывов в одном из районов Киева.

Ранее сообщалось, что в Одессе повреждена припортовая инфраструктура, в ночь на 12 марта там произошел взрыв. Украинские СМИ также сообщали, что взрывы прозвучали в Киеве и Харькове в ночь на среду 12 марта.

Тем временем Владимир Зеленский назвал шагом назад временную остановку огня после беседы Путина и Трампа.