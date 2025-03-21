Захарова: Украина уже нарушила предложенное Трампом перемирие

Киевские власти продемонстрировали грубое нарушение предложенного Соединенными Штатами варианта перемирия с РФ. На этом заострила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат напомнила, что ВСУ уже после того, как идея прекращения огня по энергетическим объектам была обсуждена президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, атаковали объект энергоструктуры на территории Российской Федерации.
«Мы считаем, что это перемирие, которое было предложено президентом США, уже нарушено со стороны киевского режима. Как дальше американская сторона будет управляться с этим обезумевшим террористическим отребьем, простите меня, — вот это большой вопрос?», — сказала Захарова в эфире Первого канала.
Напомним, 18 марта президент России Владимир Путин поддержал предложенную президентом США Дональдом Трампом идею о компромиссном 30-дневном режиме прекращения ударов по объектам энергетики как со стороны ВС РФ, так и со стороны Украины.
Также президент Российской Федерации Владимир Путин обозначил главе Соединенных Штатов Дональду Трампу ряд существенных моментов по инициативе американского лидера о 30-дневном перемирии на Украине, которые связаны с неспособностью Киева договориться, а также с нежеланием киевских властей идти на контакты с Москвой.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выступил с разъяснением, что временное прекращение огня касается только объектов энергетики, а не всей инфраструктуры в целом.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что достиг договоренности с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным о необходимости оперативной совместной работы двух государств для того, чтобы обеспечить полное прекращение огня на Украине.
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф накануне высказал мнение, что полное прекращение огня на территории украинского конфликта может быть достигнуто в течение двух недель.
В то же время Зеленский назвал шагом назад временную остановку огня после беседы Путина и Трампа, а глава британского МИД Лэнни заявил, что Великобритания и Евросоюз ведут переговоры для ускорения поставок оружия на Украину из-за возможного соглашения о полном прекращении огня.