Вице-губернатор Хабаровского края передал в зону СВО очередную партию спецоборудования

По поручению главы региона Дмитрия Демешина вице-губернатор Артем Мельников побывал в зоне специальной военной операции, где провел встречи с командованием различных подразделений, наградил наиболее отличившихся воинов, а также передал гуманитарный груз и спецоборудование нашим ребятам, сообщает ИА AmurMedia.
В частности, были переданы БПЛА с телевизионными камерами, позволяющими вести разведку в ночное время, генераторы, комплексы РЭБ, подавители дронов.
Проблемные вопросы на фронте были обсуждены с командованием Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа. Отдельной мотострелковой бригаде из Хабаровского края переданы генераторы, мотоциклы и различные технические средства. Проведено награждение Благодарностями Губернатора края наиболее отличившихся бойцов.
В реальных боевых условиях проведены испытания образцов специальных дронов «ДВ-27», произведенных в Хабаровском крае. По оценкам наших бойцов-специалистов, образцы показали высокие результаты боевого применения. Будет налажен серийный выпуск этих дронов.
— Очень плодотворной была встреча с командиром отряда БАРС «Сармат», сенатором от Запорожской области Дмитрием Рогозиным. С ним мы обсудили вопросы организации совместных мероприятий, направленных на поиск специалистов в сфере высоких технологий, а также актуальные вопросы создания, развития и применения беспилотных и иных инновационных технологий в боевых условиях. С учетом полученного опыта будем и дальше поддерживать наших ребят на фронте и приближать нашу общую Победу, — сказал Артем Мельников.
Как напомнили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, до назначения на должность вице-губернатора Хабаровского края Артем Мельников защищал Родину в ходе специальной военной операции с 2022-го по 2024-й год. Награжден Орденом Мужества, медалями «Воин-доброволец», «Участнику специальной военной операции на Украине» и другими наградами органов власти, правоохранительных органов и органов военного управления. В феврале на заседании президиума правительства края Дмитрий Демешин вручил вице-губернатору Артему Мельникову медаль «За храбрость» II степени. Награда присвоена указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции.