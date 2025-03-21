Вице-губернатор Хабаровского края передал в зону СВО очередную партию спецоборудования

— Очень плодотворной была встреча с командиром отряда БАРС «Сармат», сенатором от Запорожской области Дмитрием Рогозиным. С ним мы обсудили вопросы организации совместных мероприятий, направленных на поиск специалистов в сфере высоких технологий, а также актуальные вопросы создания, развития и применения беспилотных и иных инновационных технологий в боевых условиях. С учетом полученного опыта будем и дальше поддерживать наших ребят на фронте и приближать нашу общую Победу, — сказал Артем Мельников.