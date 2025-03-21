На горящей нефтебазе на Кубани произошел взрыв

«В Кавказском районе на горящей нефтебазе произошел взрыв, пострадали два человека… Огонь распространился еще на один резервуар. Таким образом, сейчас горят два резервуара, запорная арматура, нефтепродукты в обваловании вокруг резервуаров и та часть горящих нефтепродуктов, которые выбросило взрывом за границы резервуаров», — говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.
Взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти в процессе тушения произошел из-за разгерметизации горящего резервуара, в результате пострадали двое пожарных, повреждены три машины. Пострадавшим на месте оперативно оказали первую помощь, их доставили в больницу с легкими ожогами и отравлением продуктами горения, жизни и здоровью сотрудников угрозы нет.
Общая площадь возгорания выросла до десяти тысяч квадратных метров. В борьбе с огнем участвуют 456 человек и 181 единица техники.
В среду утром власти Кубани заявили, что при отражении атаки украинских беспилотников загорелась нефтебаза рядом со станицей. Поврежден трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания изначально составляла 20 «квадратов», позже она выросла до 3750 квадратных метров. Работа предприятия приостановлена.