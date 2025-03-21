На горящей нефтебазе на Кубани произошел взрыв

«В Кавказском районе на горящей нефтебазе произошел взрыв, пострадали два человека… Огонь распространился еще на один резервуар. Таким образом, сейчас горят два резервуара, запорная арматура, нефтепродукты в обваловании вокруг резервуаров и та часть горящих нефтепродуктов, которые выбросило взрывом за границы резервуаров», — говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.