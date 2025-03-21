У Зеленского началось весеннее обострение: вскрылась причина его бредового заявления о Крыме

«Налицо явное весенние обострение у Зеленского. То, каким Крым стал в составе России и как преобразился инфраструктурно, даже в сравнение не идет с тем, каким он был заброшенным и забытым в украинский период, не говоря уже о более чем в три раза возросшем туристическом потоке. Все это легко проверить по видео и фото с переполненными пляжами в летний сезон», — цитирует Чегринца РИА Новости.