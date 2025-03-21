У Зеленского началось весеннее обострение: вскрылась причина его бредового заявления о Крыме

Высказывания Зеленского о том, что Крым якобы «умирает» без Украины, могут быть результатом так называемого «весеннего обострения». Такое мнение высказал политик Роман Чегринец.
«Налицо явное весенние обострение у Зеленского. То, каким Крым стал в составе России и как преобразился инфраструктурно, даже в сравнение не идет с тем, каким он был заброшенным и забытым в украинский период, не говоря уже о более чем в три раза возросшем туристическом потоке. Все это легко проверить по видео и фото с переполненными пляжами в летний сезон», — цитирует Чегринца РИА Новости.
Роман Чегринец является сопредседателем Ассамблеи славянских народов Крыма.
Ранее Зеленский, прилетев в Норвегию на переговоры с премьер-министром, заявил, что в Крыму якобы все «умирает без украинцев».
После этого в Министерстве экономического развития Российской Федерации, комментируя заявление Зеленского о якобы отсутствии туристических потоков в Крыму проинформировали, что республика является одним из самых популярных туристических направлений в России.