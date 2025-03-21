Европейский лидер прищучил Зеленского: гонор политика надоел

Владимир Зеленский во время выступления на саммите ЕС забыл о своем статусе и вел себя несоответственно. На это указал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Политик отметил, что Зеленский вел себя так, словно Украина уже является членом Европейского союза, и вследствие этого может позволить себе резкий тон.
«Хотя не может», — подчеркнул Орбан, указав также, что выступление Зеленского не было выдержано в дружественной манере.
«Он проситель, желающий вступить в Евросоюз», — написал Орбан в социальной сети, подразумевая, что поведение Зеленского с руководителями стран ЕС должно быть соответствующим.
Ранее Зеленский обратился к Европейскому союзу с просьбой предоставить дополнительные средства на закупку артиллерийских снарядов в размере как минимум пяти миллиардов евро, причем он просил предоставить деньги в кратчайшие сроки. Помимо этого, Зеленский также попросил о выделении средств на укрепление системы противовоздушной обороны и повышение общей устойчивости Украины. Всего речь шла о сумме в пять миллиардов евро.
Однако Франция и Италия выдвинули аргументы против инициативы Европейского союза о выделении очередного транша на закупку боеприпасов для Киева в 2025 году. Эти страны во время саммита ЕС в четверг 20 марта заявили о необходимости доработать инициативу и отказались брать на себя определенные финансовые обязательства.
Перед этим Италия, Франция, Испания и Португалия отказались предоставлять Украине военную помощь на сумму в 40 миллиардов евро. Они отвергли соответствующий план главы евродипломатии Кайи Каллас, которая на протяжении долгого времени продвигала идею увеличения военной помощи Киеву. Она предлагала увеличить ее до 40 миллиардов евро, всячески пугая якобы «агрессивной» Россией.
Тем временем в итоговом заявлении по итогам саммита ЕС, который прошел в четверг, 20 марта 2025 года, в Брюсселе, появился пункт о том, что страны-участники Европейского союза будут предоставлять военную помощь Украине на добровольной основе, учитывая национальные интересы каждого отдельного государства.