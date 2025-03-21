Европейский лидер прищучил Зеленского: гонор политика надоел

Ранее Зеленский обратился к Европейскому союзу с просьбой предоставить дополнительные средства на закупку артиллерийских снарядов в размере как минимум пяти миллиардов евро, причем он просил предоставить деньги в кратчайшие сроки. Помимо этого, Зеленский также попросил о выделении средств на укрепление системы противовоздушной обороны и повышение общей устойчивости Украины. Всего речь шла о сумме в пять миллиардов евро.