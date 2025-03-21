SHOT: ВСУ попытались атаковать аэродром в Волгоградской области

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать аэродром в поселке Октябрьский Волгоградской области, сообщает Telegram-канал SHOT, ссылаясь на свидетельства очевидцев.
В районе аэродрома было слышно не менее семи взрывов. По словам очевидцев, от громких звуков стекла дрожали в оконных рамах.
На данный момент официальных комментариев по этому инциденту не поступало.
Ранее в Луганской Народной Республике украинский беспилотник атаковал бензовоз, после чего он загорелся. В результате происшествия никто не пострадал.