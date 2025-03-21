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SHOT: ВСУ попытались атаковать аэродром в Волгоградской области

В районе аэродрома было слышно не менее семи взрывов.

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать аэродром в поселке Октябрьский Волгоградской области, сообщает Telegram-канал SHOT, ссылаясь на свидетельства очевидцев.

В районе аэродрома было слышно не менее семи взрывов. По словам очевидцев, от громких звуков стекла дрожали в оконных рамах.

На данный момент официальных комментариев по этому инциденту не поступало.

Ранее в Луганской Народной Республике украинский беспилотник атаковал бензовоз, после чего он загорелся. В результате происшествия никто не пострадал.