Волк в овечьей шкуре: украинский солдат переоделся в бабушку, чтоб сбежать из Суджи

«Переоделся в бабулю, у него был паспорт, видимо, какая-то бабушка жила, украл, может. Он переоделся в ее одежду и по ее документам хотел выехать», — рассказал изданию боец сводной артиллерийской группы «Пресса» спецназа «Ахмат» с позывным «Улыбка», добавив, что украинские военные до сих пор прячутся в подвалах и других подобных укрытиях в Судже.