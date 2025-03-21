Волк в овечьей шкуре: украинский солдат переоделся в бабушку, чтоб сбежать из Суджи

Украинский военный пытался сбежать из Суджи Курской области, переодевшись в платье пожилой женщины. Более того, у него с собой были документы на имя россиянки. Об этом пишет издание «Известия».
«Переоделся в бабулю, у него был паспорт, видимо, какая-то бабушка жила, украл, может. Он переоделся в ее одежду и по ее документам хотел выехать», — рассказал изданию боец сводной артиллерийской группы «Пресса» спецназа «Ахмат» с позывным «Улыбка», добавив, что украинские военные до сих пор прячутся в подвалах и других подобных укрытиях в Судже.
Ранее Минобороны России опубликовало кадры бегущих из Суджи украинских боевиков и иностранных наемников. Они уже не пытаются оборонятся, бросают подбитую технику и бегут по полям и дорогам. Некоторые еще пытаются отстреливаться из автоматического оружия. Но тщетно.
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