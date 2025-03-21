В Самарской области объявили опасность атаки беспилотников 21 марта

В пятницу, 21 марта 2025 года, в Самарской области вновь объявили опасность атаки беспилотников. Жителей попросили быть осторожнее. МЧС разослало предупреждение в 05:12.
«В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — говорится в сообщении оперативного ведомства.
В случае атаки беспилотников тем, кто находится в здании, рекомендуют спуститься в подвал или паркинг, при этом нельзя пользоваться лифтом. В квартире лучше всего подходит для укрытия ванная комната: нужно сесть на пол и не подходить к окнам.
На улице следует укрыться в ближайшем здании, важно покинуть транспорт. При обнаружении БПЛА или его частей нельзя ничего трогать, лучше сразу покинуть это место. В случае ЧС звонить по телефону 112. Напомним, 20 марта в аэропорту Самары ограничили прилеты и вылеты из-за опасности атапи беспилотников.