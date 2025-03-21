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Над Волгоградской областью за ночь сбили 34 беспилотника

Ночью силы ПВО отразили очередную вражескую атаку.

В ночь на 21 марта средства противовоздушной обороны нейтрализовали 34 БПЛА в небе над Волгоградской областью. Информация об этом появилась в официальном тг-канале МО РФ.

Всего над российскими регионами за ночь ликвидировали 43 вражеских беспилотных летальных аппарата.

Ранее губернатор Андрей Бочаров прокомментировал прилет БПЛА. Дроны противника пытались атаковать объекты в Калачевском районе. Никто не пострадал. Из-за падения обломков незначительно повредились хозпостройки одного частного домовладения.