Над Волгоградской областью за ночь сбили 34 беспилотника

В ночь на 21 марта средства противовоздушной обороны нейтрализовали 34 БПЛА в небе над Волгоградской областью. Информация об этом появилась в официальном тг-канале МО РФ.
Всего над российскими регионами за ночь ликвидировали 43 вражеских беспилотных летальных аппарата.
Ранее губернатор Андрей Бочаров прокомментировал прилет БПЛА. Дроны противника пытались атаковать объекты в Калачевском районе. Никто не пострадал. Из-за падения обломков незначительно повредились хозпостройки одного частного домовладения.