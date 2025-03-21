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В Ростовской области силы ПВО отразили ночную атаку БПЛА

Над Миллеровским районом сбили беспилотники.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области силы ПВО отразили ночную атаку БПЛА. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Происшествие случилось в ночь на 21 марта.

Ночью атака БПЛА была успешно отражена нашими подразделениями противовоздушной обороны в Миллеровском районе, — прокомментировал Юрий Слюсарь.

По словам врио губернатора донского региона, в результате ночной атаки никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано. По данным министерства обороны РФ всего было уничтожено четыре беспилотника, а всего силы противовоздушной обороны сбили 43 дрона.