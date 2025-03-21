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Постройки повреждены из-за массированной атаки 34 БПЛА на Волгоградскую область

Разрушений инфраструктуры и жертв среди населения нет.

Источник: Комсомольская правда

21 марта Волгоградская область пережила очередную массированную атаку БПЛА. По данным Минобороны, над территорией региона перехватили и уничтожили 34 дрона. На этот раз, по словам волгоградского губернатора, целью вражеской атаки стал Калачевский район области. Из-за падения обломков пострадали постройки во дворе частного жилого дама, сообщает официальный телеграм-канал администрации региона.

— Дежурные средства ПВО Министерства обороны РФ перехватили и нейтрализовали БПЛА. Пострадавших нет. Зафиксированы незначительные повреждения обломками хозяйственных объектов одного частного домовладения, — заявил о последствиях ночной атаки волгоградский губернатор.