В Самарской области участникам спецоперации доступно протезирование

С начала 2025 года протезно-ортопедическое предприятие уже заключило контракт на прием ветеранов-участников СВО и их последующую реабилитацию. Оно является одной из шести площадок, у которых есть лицензии на протезирование бойцов в рамках программы «Возвращение».