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В Самарской области участникам спецоперации доступно протезирование

В Самаре бойцам СВО изготавливают протезы по индивидуальным параметрам.

Источник: администрация Самары

В Самаре участникам спецоперации доступно протезирование в местном филиале московского протезно-ортопедического предприятия. Об этом сообщили в самарском совете ветеранов СВО.

«Протезирование очень важно для социализации ребят. С помощью протеза человек может выполнять обычные функции: застегнуть рубашку, разогреть еду, помыть посуду. Важна и последующая реабилитация, потому что со временем в протезах нужно заменять гильзы, например, если человек похудел или идет формирование культи», — рассказал председатель объединения Максим Бурлаков.

С начала 2025 года протезно-ортопедическое предприятие уже заключило контракт на прием ветеранов-участников СВО и их последующую реабилитацию. Оно является одной из шести площадок, у которых есть лицензии на протезирование бойцов в рамках программы «Возвращение».

Как сообщили в администрации Самары, помимо изготовления протезов по индивидуальным параметрам, военнослужащие смогут пройти там реабилитацию.