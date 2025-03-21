Похороны участника СВО Владислава Дудникова пройдут в Волгоградской области

Печальная весть пришла из Елани. 21 марта в райцентре Волгоградской области простятся с погибшим при выполнении боевых задач в зоне проведения СВО еще в июле прошлого года земляком. Владиславу Дудникову было 34 года, сообщили в администрации Елани.
Жители Елани вспоминают Владислава как отважного и самоотверженного воина. На СВО ушел добровольцем. Погиб на Донецком направлении. После его ждала долгая дорога домой.
Церемония прощания начнется в церкви в 11.30. Похоронят бойца в его родном поселке со всеми воинскими почестями.
Редакция соболезнует родным и близким Владислава Дудникова и всех погибших в зоне СВО.