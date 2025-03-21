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Похороны участника СВО Владислава Дудникова пройдут в Волгоградской области

В Елани простятся с погибшим в зоне СВО земляком.

Источник: Комсомольская правда

Печальная весть пришла из Елани. 21 марта в райцентре Волгоградской области простятся с погибшим при выполнении боевых задач в зоне проведения СВО еще в июле прошлого года земляком. Владиславу Дудникову было 34 года, сообщили в администрации Елани.

Жители Елани вспоминают Владислава как отважного и самоотверженного воина. На СВО ушел добровольцем. Погиб на Донецком направлении. После его ждала долгая дорога домой.

Церемония прощания начнется в церкви в 11.30. Похоронят бойца в его родном поселке со всеми воинскими почестями.

Редакция соболезнует родным и близким Владислава Дудникова и всех погибших в зоне СВО.