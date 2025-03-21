Виновного в ракетном обстреле пляжа в Севастополе объявили в розыск

«Дается правовая оценка и действиям лиц, причастных к ударам по гражданской инфраструктуре с использованием западных оперативно-тактических ракетных комплексов. По одному из таких уголовных дел расследование завершено — обвинение заочно предъявлено командиру 19 ракетной бригады ВФУ Ростиславу Карпуше» — сообщили в Cледкоме.
23 июня 2024 года Карпуша отдал подчиненным приказ обстрелять пляж Черноморского побережья в Севастополе. В результате разрыва кассетных боеприпасов погибли мирные граждане, в том числе двое детей, 129 человек получили ранения различной степени тяжести.
Ему предъявлено обвинение в совершении теракта. Также Карпуша объявлен в международный розыск, уточнили в ведомстве.
Ранее эксперт Института нового общества Владимир Киреев эфире радио «Спутник в Крыму» высказал мнение, что подобные удары ВСУ по Севастополю с применением ракет ATACMS с кассетными боеприпасами доказывают, что логики в действиях киевской власти, атакующей мирных людей, нет никакой. Это особый, «авторский» садизм как историческое явление и элемент культуры, изобретенный именно на Украине.