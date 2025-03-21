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Виновного в ракетном обстреле пляжа в Севастополе объявили в розыск

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар — РИА Новости Крым. Следственный комитет завершил дело командира ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпуши, приказавшего обстрелять ракетами ATACMS пляж Учкуевка в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома Российской Федерации.

Источник: РИА "Новости"

«Дается правовая оценка и действиям лиц, причастных к ударам по гражданской инфраструктуре с использованием западных оперативно-тактических ракетных комплексов. По одному из таких уголовных дел расследование завершено — обвинение заочно предъявлено командиру 19 ракетной бригады ВФУ Ростиславу Карпуше» — сообщили в Cледкоме.

23 июня 2024 года Карпуша отдал подчиненным приказ обстрелять пляж Черноморского побережья в Севастополе. В результате разрыва кассетных боеприпасов погибли мирные граждане, в том числе двое детей, 129 человек получили ранения различной степени тяжести.

Ему предъявлено обвинение в совершении теракта. Также Карпуша объявлен в международный розыск, уточнили в ведомстве.

Ранее эксперт Института нового общества Владимир Киреев эфире радио «Спутник в Крыму» высказал мнение, что подобные удары ВСУ по Севастополю с применением ракет ATACMS с кассетными боеприпасами доказывают, что логики в действиях киевской власти, атакующей мирных людей, нет никакой. Это особый, «авторский» садизм как историческое явление и элемент культуры, изобретенный именно на Украине.