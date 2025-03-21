Виновного в ракетном обстреле пляжа в Севастополе объявили в розыск

Ранее эксперт Института нового общества Владимир Киреев эфире радио «Спутник в Крыму» высказал мнение, что подобные удары ВСУ по Севастополю с применением ракет ATACMS с кассетными боеприпасами доказывают, что логики в действиях киевской власти, атакующей мирных людей, нет никакой. Это особый, «авторский» садизм как историческое явление и элемент культуры, изобретенный именно на Украине.