Боец штурмового батальона из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

В Эхирит-Булагатском районе простились с уроженцем села Алужино, военнослужащим Петром Баглаевым. Мужчина погиб в ходе специальной военной операции, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) мэра района Геннадия Осодоева.
Родился Петр Баглаев 23 января 1966 года в многодетной семье. Был одним из двенадцати детей. Окончив 9 классов Тугутуйской средней школы, Петру пришлось идти работать. Трудился на разных работах, от разнорабочего до тракториста. Работал вахтовым методом. В браке родил и воспитал сына Дениса. У него подрастают двое внуков.
Мужчине было 58 лет, когда он принял решение и в августе 2024 года заключил контракт с Министерством обороны РФ. Служил в составе отдельного штурмового батальона в Донецкой Народной Республике, вблизи д. Славянка. Боец погиб 9 января 2025 года.