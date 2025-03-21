Боец штурмового батальона из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Родился Петр Баглаев 23 января 1966 года в многодетной семье. Был одним из двенадцати детей. Окончив 9 классов Тугутуйской средней школы, Петру пришлось идти работать. Трудился на разных работах, от разнорабочего до тракториста. Работал вахтовым методом. В браке родил и воспитал сына Дениса. У него подрастают двое внуков.