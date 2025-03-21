Возвращение блудного отца: бросивший красноярца папа добился признания пропавшего сына погибшим на СВО

Читательница по имени Ольга обратилась в редакцию «МК в Красноярске» и рассказала, что ее сын Владислав пропал в зоне СВО. Его отец через суд стал добиваться признания военного погибшим, чтобы получить свою долю от выплат. При этом сам он бросил парня еще ребенком.
«Даже на линейку не пришел».
Владислав родился в семье красноярцев Виктора и Ольги в 1998 году. Когда мальчику было 7 лет, его отец уехал в Емельяново строить новую семью.
«Добровольно алименты платить не хотел, и я подала в суд. Ему ничего не оставалось, как принудительно платить, так как он служил в милиции, и судебные приставы отправили исполнительный лист на работу. Когда Влад пошел в первый класс, даже на линейку не пришел. Сын плакал», — вспоминает Ольга.
У Владислава была мечта — стать военным. И мама, а также бабушка с дедушкой помогали идти к ней. С 2007 года появился отчим, который, по сути, заменил родного отца.
Мальчик поступил в кадетский корпус в Кедровом. Сначала родные ездили к нему в пригород Красноярска, а когда кадета перевели в краевую столицу, он ежедневно ездил на занятия из дома.
Окончив обучение, молодой человек прошел срочную службу в армии, служил в Енисейске. За все это время отец навестил его лишь однажды, приехав на день рождения. Да и на встречу отца с сыном это не было похожим. Виктор просто позвал маленького Влада к себе в машину, поговорил с ним и отпустил.
«Уехал на вахту».
После «дембеля» молодой солдат решил получить гражданское образование. Сначала учился в юридическом техникуме, а затем поступил в аграрный университет на юрфак.
«Учился он платно, опять же, отец не вызывался оплатить или чем-то помочь», — возмутилась женщина.
В 2022 году между сессиями Владислав сообщил своей матери и девушке, что решил съездить на вахту подзаработать. На самом деле подписал контракт и отправился добровольцем на СВО.
«Мой сын искал поддержку, там ему было тяжело морально, и посчитал, что люди меняются, и позвонил отцу первый (я никогда сына не настраивала против отца)», — рассказала Ольга.
Виктор сохранил все свидетельства общения с сыном и обратился в органы власти, чтобы оформить часть зарплаты Владислава на себя. Так он стал получать деньги за бойца.
Свою часть выплат Влада мать откладывала на свадьбу сыну. Девушка Владислава активно поддерживает Ольгу и ждет молодого человека с фронта, а потому женщина надеется, что солдат вернется и сыграет с любимой свадьбу.
«Я чувствую, он жив».
Владиславу довелось участвовать в тяжелых сражениях, в том числе боях за Лисичанск. 17 июля 2022 года, отправившись на очередное боевое задание, красноярец и еще трое сослуживцев перестали выходить на связь. Что с ними произошло, осталось тайной. Ольга стала искать, кто бы мог знать о судьбе ее сына. Поисками свидетелей занялся и Виктор. И оказалось, что рассказы противоречивы.
«В материалах суда фигурировал боец, который якобы видел, что Влад и его товарищи попали под минометный обстрел. Все погибли, никто не уцелел. Я связалась с этим солдатом, показала фото сына. Оказалось, он его первый раз видит и вообще в тот день не ходил на задание. Он вообще не из его воинской части», — рассказала Ольга.
Другие сослуживцы тоже ничего не смогли рассказать, так как не видели Влада после ухода на задание. Женщина нашла командира взвода, где служил красноярец. Он оправлялся от ранения. Офицер рассказал, что, по его информации, бойцы, в том числе Владислав, попали в плен.
«Я чувствую, что сын жив. Чувствую, и всё. Считаю, что он вернется», — поделилась мать.
Женщина ездила в Ростов, куда привезли тело мужчины, которого приняли за Владислава. Однако оказалось, что ДНК матери пропавшего красноярца и обнаруженного бойца не совпадают.
Сейчас мать пропавшего солдата и ее муж воспитывают двоих детей и собирают посылки на фронт. В это время ее бывший супруг вместо розыска данных о судьбе молодого человека, по словам собеседницы «МК в Красноярске», собирал документы о признании бойца погибшим. Ольга объяснила, что Виктор хочет получить компенсацию за гибель близкого родственника. Но его бывшая жена требует поднять вопрос о признании солдата умершим только через два года после окончания боевых действий. Она ссылается на статью 45 Гражданского кодекса России, согласно которой признать солдата умершим можно только через два года после окончания боевых действий.
Дело рассматривалось в Емельяновском районном суде. Ольга подчеркнула, что сначала процесс шел в ее пользу, но затем сменился участвовавший в заседаниях прокурор, сменилась и тональность спора. Мать поняла, что, скорее всего, проиграет дело. Так и получилось. Дата 13 января 2025 года стала трагической — Владислава признали погибшим.
«Я написала апелляционную жалобу в Красноярский краевой суд, рассмотрение дела назначено на 7 апреля», — добавила Ольга.
Частый случай.
«МК в Красноярске» обратился к доценту кафедры гражданского права и процесса СибЮИ МВД России, кандидату юридических наук, заместителю председателя Союза десантников Красноярского края Валерию Власову. Эксперт объяснил, что в апреле 2023 года в законодательство были внесены изменения, которые упрощают порядок признания умершими бойцов спецоперации:
«Военнослужащий или иной участник СВО может быть признан безвестно отсутствующим, если в течение шести месяцев в месте жительства нет сведений о месте его пребывания, в том числе такие сведения не предоставлены членам семьи этого гражданина командиром воинской части или иным уполномоченным должностным лицом. Если военнослужащий или иной участник СВО был признан судом безвестно отсутствующим и с момента вступления в законную силу решения суда прошло три месяца, этот гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц объявлен умершим», — цитирует документ Власов.
Юрист добавил, что Виктор, если отбросить моральную составляющую, имеет право получать выплаты за сына и может добиваться признания Владислава погибшим, потому что не был лишен родительских прав. Все потому, что он платил алименты, а значит, считается родным отцом солдата.
«С моральной стороны, я, конечно, на стороне матери, но закон на стороне отца. Такие ситуации сейчас не редкость, но каждая из них уникальна. Считаю, что судьям надо учитывать моральную составляющую при рассмотрении подобных дел и принятии решений по ним», — резюмировал Валерий Власов.
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