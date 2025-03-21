Возвращение блудного отца: бросивший красноярца папа добился признания пропавшего сына погибшим на СВО

Сейчас мать пропавшего солдата и ее муж воспитывают двоих детей и собирают посылки на фронт. В это время ее бывший супруг вместо розыска данных о судьбе молодого человека, по словам собеседницы «МК в Красноярске», собирал документы о признании бойца погибшим. Ольга объяснила, что Виктор хочет получить компенсацию за гибель близкого родственника. Но его бывшая жена требует поднять вопрос о признании солдата умершим только через два года после окончания боевых действий. Она ссылается на статью 45 Гражданского кодекса России, согласно которой признать солдата умершим можно только через два года после окончания боевых действий.