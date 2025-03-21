В Москве арестовали мужчину по делу об атаке беспилотников в Ростовской области в 2022 году

Следственный комитет РФ обвинил Эльдара Марченко в причастности к атакам БПЛА на гражданские объекты Курска в 2023 году. Уточняется, что дело объединено с делом об атаках на Ростовскую область в 2022 году.
«Уголовное дело возбуждено 19 февраля 2022 года по фактам обстрелов, подрывов и террористических атак с использованием беспилотных летательных аппаратов на объекты жилой застройки и гражданской инфраструктуры на территории Ростовской области. В одном производстве с ним соединен ряд уголовных дел, в том числе [два уголовных дела] возбужденные 27 августа 2023 года по фактам террористической атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов на объекты гражданской инфраструктуры города Курска», — говорится в документах.
Отмечается, что показания на мужчину дали другие фигуранты. Уголовные дела были возбуждены по ч. 2 ст. 105 «Организация массового убийства общеопасным способом организованной группой», ст. 317 «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов», ч. 3 ст. 322 «Незаконное пересечение границы РФ организованной группой», ч. 2 ст. 167 «Умышленное уничтожение имущества по мотивам ненависти или вражды», ч. 2 ст. 205 УК РФ «Террористический акт, совершенный организованной группой с тяжкими последствиями» УК РФ.