В Москве арестовали мужчину по делу об атаке беспилотников в Ростовской области в 2022 году

«Уголовное дело возбуждено 19 февраля 2022 года по фактам обстрелов, подрывов и террористических атак с использованием беспилотных летательных аппаратов на объекты жилой застройки и гражданской инфраструктуры на территории Ростовской области. В одном производстве с ним соединен ряд уголовных дел, в том числе [два уголовных дела] возбужденные 27 августа 2023 года по фактам террористической атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов на объекты гражданской инфраструктуры города Курска», — говорится в документах.