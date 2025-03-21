МО РФ назвало подрыв «Суджи» провокацией для дискредитации инициатив Трампа

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Подрыв газоизмерительной станции Суджа в общем ряду с недавними ударами по энергетической инфраструктуре РФ являются украинской провокацией в целях дискредитации мирных инициатив президента США Дональда Трампа. Об этом сообщили в Минобороны России.