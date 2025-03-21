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ВС РФ за неделю освободили три населенных пункта в Курской и Запорожской областях

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Российские военные за неделю освободили три населенных пункта в Курской и Запорожской областях. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«В течение недели подразделения группировки войск “Север” продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. В результате решительных действий освобождены населенные пункты Заолешенка и Рубанщина. Подразделения группировки войск “Днепр” в результате активных действий освободили населенный пункт Степовое Запорожской области», — сказали в ведомстве.