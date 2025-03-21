ВС России за неделю нанесли 13 групповых ударов по украинским объектам

«С 15 по 21 марта т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены 13 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены инфраструктура военных аэродромов, цеха сборки, места хранения и подготовки операторов ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации националистов и украинских вооруженных формирований», — говорится в сводке военного ведомства.