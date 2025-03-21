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ВСУ потеряли более 1670 военных в зоне действий «Запада» за неделю

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Группировка «Запад» за прошедшую неделю нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад, потери противника составили более 1670 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны», — говорится в сводке ведомства за период с 15 по 21 марта.

«Противник потерял свыше 1670 военнослужащих, 19 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты Bradley и семь бронетранспортеров М113 производства США. Уничтожены 44 автомобиля, 28 орудий полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной борьбы и 11 полевых складов боеприпасов», — добавили в МО РФ.