ВСУ потеряли более 1670 военных в зоне действий «Запада» за неделю

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны», — говорится в сводке ведомства за период с 15 по 21 марта.