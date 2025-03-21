ВСУ потеряли свыше 3235 военных в зоне действий «Центра» за неделю

«Подразделения группировки войск “Центр” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух егерских, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии», — говорится в сводке ведомства за период с 15 по 21 марта.
«Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3235 военнослужащих, 30 боевых бронированных машин, в том числе две боевые машины пехоты Bradley, три бронетранспортера М113 и две бронемашины MaxxPro производства США. Уничтожены 46 автомобилей, 26 артиллерийских орудий и три станции радиоэлектронной борьбы», — добавили в МО РФ.