По объектам ВПК и аэродромам Украины нанесли 13 групповых ударов
За прошедшую неделю Вооруженные Силы России нанесли 13 групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА.
Среди пораженных целей: военные аэродромы, цеха сборки, места хранения и подготовки операторов ударных БПЛА, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации вооруженных формирований.
ВС РФ освободили село в Запорожской области
Подразделения группировки «Днепр» в результате активных действий взяли под контроль населенный пункт Степовое Запорожской области.
Группировка «Север» продвинулась в Харьковской области
Бойцы «Северной» группировки нанесли поражение двум бригадам и двум штурмовым полкам противника на Харьковском и Белгородском направлениях.
За неделю в зоне ответственности группировки (на Курском, Белгородском и Харьковском направлениях) потери противника составили: свыше 2 295 военнослужащих, 16 танков, 58 боевых бронированных машин, 130 автомобилей, 30 орудий полевой артиллерии, шесть складов боеприпасов, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю
В течение недели военнослужащие «Западной» группировки нанесли поражение семи бригадам противника.
ВСУ потеряли более 1670 бойцов, 19 боевых бронированных машин, 44 автомобиля, 28 орудий полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной борьбы и 11 полевых складов боеприпасов.
Подразделения «Юга» улучшили тактическое положение
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли удары по 13 бригадам противника.
За неделю в зоне действия группировки ВСУ потеряли более 1615 боевиков, два танка, семь боевых бронированных машин, 34 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии, две пусковые установки РСЗО RAK-SA-12, шесть полевых складов боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы.
Бойцы «Центр» заняли выгодные рубежи
Подразделения группировки «Центр» в течение недели атаковали девять украинских бригад.
Потери противника превысили 3235 человек. Российские военнослужащие уничтожили 30 боевых бронированных машин, 46 автомобилей, 26 артиллерийских орудий и три станции радиоэлектронной борьбы.
Группировка «Восток» продвинулась вглубь обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки войск нанесли поражение 11 украинским формированиям.
Потери противника в живой силе превысили 1040 человек. Также бойцы ВС РФ уничтожили: 10 боевых бронированных машин, 27 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии.
Бойцы «Днепра» нанесли поражение формированиям противника
Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели поразили семь украинских бригад.
«ВСУ потеряли свыше 510 военнослужащих, 32 автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов», — сообщили в Минобороны РФ.
Результаты работы средств ПВО и авиации за неделю
ВКС России в воздушном бою сбили МиГ-29 ВСУ.
В течение недели средства противовоздушной обороны уничтожили и подавили:
- 28 управляемых авиационных бомб JDAM;
- семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- 1 113 БПЛА самолетного типа.