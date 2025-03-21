Главное из брифинга Минобороны 15−21 марта 2025 года: сводка за неделю

За неделю в зоне действия группировки ВСУ потеряли более 1615 боевиков, два танка, семь боевых бронированных машин, 34 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии, две пусковые установки РСЗО RAK-SA-12, шесть полевых складов боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы.