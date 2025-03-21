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Потери ВСУ на курском направлении превысили 69 тыс. человек

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. ВСУ за все время боевых действий в Курской области потеряли более 69 тыс. человек, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Reuters

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 69 120 военнослужащих, 400 танков, 322 боевые машины пехоты, 289 бронетранспортеров, 2 210 боевых бронированных машин, 2 503 автомобиля, 568 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и 7 MLRS производства США», — сказали там.