Потери ВСУ на курском направлении превысили 69 тыс. человек

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 69 120 военнослужащих, 400 танков, 322 боевые машины пехоты, 289 бронетранспортеров, 2 210 боевых бронированных машин, 2 503 автомобиля, 568 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и 7 MLRS производства США», — сказали там.