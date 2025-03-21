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ВС России нанесли поражение шести бригадам ВСУ в Курской области

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российская группировка «Север» нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в районах трех приграничных населённых пунктов Курской области, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области.

Источник: © РИА Новости

«Подразделениями группировки войск “Север” в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь и Олешня», — говорится в сводке.

Кроме того, авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Гуево в Курской области, а также 18 населённых пунктов в Сумской области Украины.

ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в МО РФ.