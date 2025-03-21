ВС России нанесли поражение шести бригадам ВСУ в Курской области

«Подразделениями группировки войск “Север” в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь и Олешня», — говорится в сводке.
Кроме того, авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Гуево в Курской области, а также 18 населённых пунктов в Сумской области Украины.
ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в МО РФ.