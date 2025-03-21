В Пермском крае простились с погибшим на СВО рядовым Рифом Рангуловым

Прощание с рядовым Рифом Рангуловым, погибшим на специальной военной операции, прошло в Пермском крае, сообщает администрация Бардымского округа. Как рассказывает муниципалитет, мужчина родился в Перми в марте 1974 года. В 1991 году он окончил среднюю школу № 24 в городе Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ). Завершив обучение в 11 классах школы, он поступил в Тобольский многопрофильный техникум. В учреждении мужчина получил профессию электромонтёра.