В Пермском крае простились с погибшим на СВО рядовым Рифом Рангуловым

Прощание с рядовым Рифом Рангуловым, погибшим на специальной военной операции, прошло в Пермском крае, сообщает администрация Бардымского округа. Как рассказывает муниципалитет, мужчина родился в Перми в марте 1974 года. В 1991 году он окончил среднюю школу № 24 в городе Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ). Завершив обучение в 11 классах школы, он поступил в Тобольский многопрофильный техникум. В учреждении мужчина получил профессию электромонтёра.
В 1993 году Риф Рангулов вернулся в Пермский край и поселился в Бардымском округе. 9 апреля 2024 года мужчина принял решение подписать контракт и отправиться в зону специальной военной операции. Спустя чуть меньше года рядовой Рангулов скончался. Мужчина погиб 7 марта 2025 года, неделю не дожив до 51-го дня рождения.
Через две недели, 21 марта, мужчину проводили в последний путь в селе Краснояр-I.
«Мы скорбим вместе с родными и близкими. Покойся с миром!» — заключили в администрации Бардымского округа.