С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 69 120 человек. Уничтожено 400 танков, 289 бронетранспортеров, 2 210 боевых бронированных машин, 2 503 автомобиля, 568 артиллерийских орудий, 322 боевые машины пехоты, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитная самоходная установка, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одна установка разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерная разведывательная машина, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.