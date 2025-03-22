Эксперт: армия России готовит санитарную зону Сумы-Чернигов

Так как армия России начала применять так называемую каскадную тактику, то есть мы бьем сразу во всех местах практически с одинаковым усилием. Где оборона поддается — там развиваем успех. После решения вопроса с окруженной группировкой в Курской области на донецком направлении, где там шли упорные бои — Часов Яр и Покровск, ситуация может измениться в лучшую сторону. Потому что противник перекидывал оттуда большие силы в сторону Курской области, часть этих подразделений так и не дошла до линии боевого сопротивления, понеся существенные потери, благодаря успешным действиям нашей авиации и артиллерии.