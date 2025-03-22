Эксперт: армия России готовит санитарную зону Сумы-Чернигов

Курская и Сумская области, 22 марта
Сейчас в Курской области развернуты мероприятия по «зачистке» ВСУ, не успевших бежать из подвалов и завалов. Кроме того, происходит разминирование освобожденных населенных пунктов. ВС РФ производят эвакуацию обнаруженных оставшихся в живых жителей этого района прямо под обстрелами противника из приграничья. Для этого Киев даже попытался привлечь авиацию. Напомню, проходила информация о F-16, который был сбит нашей ПВО.
Скорость событий, которые происходили в Курской области с 16 по 22 марта, показывает, что разгром украинской группировки приближается к завершению. Противник пытается перебрасывать туда дополнительные силы, чтобы удержаться любой ценой. Но темп наступления приблизил бои к границе с Сумской областью Украины, через которую ВСУ и атаковали наш регион в августе прошлого года.
Поражение остатков сил противника неизбежно, и, вероятнее всего, окончательное вытеснение может произойти к концу марта. Если враг не кинет туда очередные подразделения в большом количестве.
Бои уже идут уже на территории Сумской области. ВС РФ начали операцию по созданию так называемого санитарного кордона вдоль границы с Украиной.
Мы расширяем плацдарм в новых областях Украины для того, чтобы обезопасить те российские области, которые, к сожалению, до сих пор еще остаются под ударами различных средств воздушного оружия, начиная с дронов и заканчивая дальнобойной артиллерией.
Для армии России созданы условия — введение войск под Сумы и продолжение освобождения земли до Чернигова.
ДНР и Харьковская область, 22 марта
Параллельно с намеченным разгромом в Курской области у ВС РФ есть успехи и на других участках линии боевого соприкосновения.
Так как армия России начала применять так называемую каскадную тактику, то есть мы бьем сразу во всех местах практически с одинаковым усилием. Где оборона поддается — там развиваем успех. После решения вопроса с окруженной группировкой в Курской области на донецком направлении, где там шли упорные бои — Часов Яр и Покровск, ситуация может измениться в лучшую сторону. Потому что противник перекидывал оттуда большие силы в сторону Курской области, часть этих подразделений так и не дошла до линии боевого сопротивления, понеся существенные потери, благодаря успешным действиям нашей авиации и артиллерии.
В Харьковской области тоже есть определенные подвижки. Если исходить из логики создания санитарного кордона, то здесь, между Белгородской и Харьковской областями, такая зона также необходима. Но есть и нюансы: важно помешать противнику превратить миллионный город Харьков в некую крепость. Ведь нагнав туда подразделений, противник будет прикрываться мирными жителями.
Это сложная тактическая задача, которая, я думаю, будет решена после того, как мы будем уверены, что ВСУ не смогут организовать полноценную оборону в городе Харькове. То есть это направление может рассматриваться, как еще одна наступательная операция.
Прогноз на предстоящую неделю
24 марта запланирована встреча России и США в Саудовской Аравии, на которой, скорее всего, российская сторона обратит внимание американской стороны, что достигнутые телефонные соглашения между Трампом и Путиным о том, что на 30 дней Россия не будет наносить удары по энергоструктуре Украины, не соблюдаются ВСУ. Подтверждение таких действий мы наблюдаем каждый день. НПЗ, ГИС «Суджа» и прочее — свежие примеры. То есть Украина продолжает наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, по топливно-энергетическим объектам и некоторым энергетическим объектам.
Если, скажем так, американская сторона не найдет аргументов или еще что-либо, чтобы добиться требуемого результата, то я думаю, что удары по украинским энергообъектам возобновятся.