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Алаудинов рассказал о ранении командира отряда с позывным Аид

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 мар — РИА Новости. Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал, что командир одного из отрядов с позывным Аид получил ранение во время выполнения боевой задачи.

Источник: © РИА Новости

«Командир отряда Аид… Для него это уже я не знаю даже какое ранение. Там на нем уже места чтобы палец положить нет без шрама и без следов ранения. Все нормально, ничего сверхъестественного… Будем живы — не помрем. Все хорошо», — прокомментировал Алаудинов ситуацию РИА Новости.