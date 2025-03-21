Алаудинов рассказал о ранении командира отряда с позывным Аид

«Командир отряда Аид… Для него это уже я не знаю даже какое ранение. Там на нем уже места чтобы палец положить нет без шрама и без следов ранения. Все нормально, ничего сверхъестественного… Будем живы — не помрем. Все хорошо», — прокомментировал Алаудинов ситуацию РИА Новости.