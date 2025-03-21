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Слюсарь: После атаки БПЛА в жилом доме в Ростове-на-Дону произошел взрыв

Оперативные службы выехали на место происшествия.

Взрыв в многоквартирном жилом доме в Ростове-на-Дону произошел после атаки украинского беспилотника вечером в пятницу 21 марта. Об этом информировал врио губернатора Юрий Слюсарь.

«Из-за атаки БПЛА в Ростове-на-Дону произошел взрыв в многоквартирном доме», — написал чиновник в Telegram-канале.

Слюсарь добавил, что оперативные службы выехали на место происшествия.

Позже врио губернатора сообщил, что из-за взрыва пострадали два человека.

Тем временем глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов, при этом опасность атаки БПЛА сохраняется.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области мирный житель погиб в результате удара беспилотника ВСУ, а двое мужчин получили ранения.