Слюсарь: После атаки БПЛА в жилом доме в Ростове-на-Дону произошел взрыв

Взрыв в многоквартирном жилом доме в Ростове-на-Дону произошел после атаки украинского беспилотника вечером в пятницу 21 марта. Об этом информировал врио губернатора Юрий Слюсарь.
«Из-за атаки БПЛА в Ростове-на-Дону произошел взрыв в многоквартирном доме», — написал чиновник в Telegram-канале.
Слюсарь добавил, что оперативные службы выехали на место происшествия.
Позже врио губернатора сообщил, что из-за взрыва пострадали два человека.
Тем временем глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов, при этом опасность атаки БПЛА сохраняется.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области мирный житель погиб в результате удара беспилотника ВСУ, а двое мужчин получили ранения.