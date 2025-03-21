Техническая команда США встретится с украинской в Эр-Рияде перед встречей с РФ

«Если в Эр-Рияде будет достигнут прогресс с российской командой, то техническая группа США может снова встретиться с украинской командой позднее в понедельник», — написала Джейкобс в социальной сети Х, добавив, что по сообщениям информированных источников, госсекретарь США Марко Рубио и советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц не поедут в Эр-Рияд для участия в переговорах.