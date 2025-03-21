Техническая команда США встретится с украинской в Эр-Рияде перед встречей с РФ

Техническая группа США предполагает встретиться с представителями украинской делегации в Эр-Рияде в воскресенье 23 марта, при этом встреча с представителями России запланирована на следующий день, 24 марта. Об этом сообщила журналист телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс.
«Если в Эр-Рияде будет достигнут прогресс с российской командой, то техническая группа США может снова встретиться с украинской командой позднее в понедельник», — написала Джейкобс в социальной сети Х, добавив, что по сообщениям информированных источников, госсекретарь США Марко Рубио и советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц не поедут в Эр-Рияд для участия в переговорах.
Накануне сообщалось, что сенатор Георгий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергей Беседа возглавят российскую делегацию на консультациях с Соединенными Штатами по Украине, которые состоятся 24 марта в Эр-Рияде.
Здесь на KP.RU официальный представитель МИД России Мария Захарова раскрыла детали предстоящих переговоров России и США в Эр-Рияде.