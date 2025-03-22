Слюсарь: Два человека пострадали от взрыва в многоэтажке в Ростове-на-Дону

Два человека пострадали в результате взрыва в жилом доме после атаки украинских БПЛА в Ростове-на-Дону в пятницу 21 марта. Об этом информировал губернатор региона Юрий Слюсарь.
«По предварительным данным погибших нет, пострадали 2 человека», — написал чиновник в Telegram-канале, уточнив, что взрыв произошел в Пролетарском районе областного центра. Беспилотный аппарат взорвался на уровне 17 этажа жилого дома.
Также Слюсарь сообщил, что силы противовоздушной обороны продолжают отражать атаку украинских беспилотников. Дроны уничтожены в Шолоховском и Миллеровском районе, добавил он.
Ранее Слюсарь сообщил, что после атаки беспилотника зафиксирован взрыв в многоквартирном жилом доме.
Также сообщалось, что в Белгородской области мирный житель погиб в результате удара беспилотника ВСУ, а двое мужчин получили ранения.