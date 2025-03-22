Гусев: Несколько БПЛА подавлены в небе над Воронежской областью

Украинские военные предприняли попытку атаковать объекты на территории Воронежской области в пятницу 21 марта. Об этом информировал губернатор региона Александр Гусев. По словам чиновника, несколько беспилотников были подавлены подразделениями ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы в двух районах региона.
«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — написал Гусев в Telegram-канале.
Накануне губернатор предупредил, что в регионе объявлен режим опасности атаки беспилотников.
В то же время врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что после атаки беспилотника зафиксирован взрыв в многоквартирном жилом доме, при этом пострадали два человека.
Также сообщалось, что в Белгородской области мирный житель погиб в результате удара беспилотника ВСУ, а двое мужчин получили ранения.