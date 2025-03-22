Момент попадания дрона ВСУ в многоэтажку в Ростове попал на видео

Беспилотник попал в окно квартиры на 17 этаже ЖК «Свобода», расположенного по адресу улица Горсоветская, 49/1. На кадрах слышен взрыв, после чего на землю и припаркованные у здания автомобили падают обломки. В момент удара у некоторых машин сработала сигнализация.