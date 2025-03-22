Рогов: В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели взрывы

В то же время украинские военные предприняли попытку атаковать объекты на территории Воронежской области в пятницу 21 марта. Об этом информировал губернатор региона Александр Гусев. По словам чиновника, несколько беспилотников были подавлены подразделениями ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы в двух районах региона.