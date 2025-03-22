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Рогов: В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели взрывы

Рогов сообщил о как минимум шести взрывах в Запорожье, находящемся под контролем ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

В Запорожье произошло не менее шести взрывов. Об этом информировал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Также Рогов сообщил о том, что в городе слышна стрельба.

«В Запорожье прозвучала серия объемных взрывов. Местные жители сообщают о не менее шести. Также в городе слышна стрельба из стрелкового оружия», — цитирует его РИА Новости.

Напомним, Запорожье находится под контролем ВСУ.

В то же время украинские военные предприняли попытку атаковать объекты на территории Воронежской области в пятницу 21 марта. Об этом информировал губернатор региона Александр Гусев. По словам чиновника, несколько беспилотников были подавлены подразделениями ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы в двух районах региона.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что после атаки беспилотника зафиксирован взрыв в многоквартирном жилом доме, при этом пострадали два человека.