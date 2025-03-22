В Ростове-на-Дону после атаки дрона ВСУ произошел взрыв в многоэтажке: подробности

Напомним, после заявлений со стороны Владимира Путина о том, что российские Вооруженные силы 30 дней не будут наносить ударов по энергетическим объектам Украины, которые питают их заводы ВПК, похожее обещание по телефону дал президенту США Трампу и украинский лидер Владимир Зеленский. Но буквально назавтра после таких слов ВСУ взорвали газораспределительную станции в Судже, в 500 метрах от границы с Сумской областью, а также ударили роем дронов по нефтеперекачивающему объекту на Кубани.