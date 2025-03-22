В Ростове-на-Дону после атаки дрона ВСУ произошел взрыв в многоэтажке: подробности

Взрыв в жилом многоэтажном доме произошел в Ростове-на-Дону после атаки украинского беспилотника. Об этом вечером в пятницу 21 марта сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
Чиновник информировал, что дрон ВСУ взорвался на уровне семнадцатого этажа жилого дома. При этом травмы получили два человека, они госпитализированы с резаными ранами. По данным медиков, оба в состоянии средней тяжести. Также сообщалось о женщине, которой понадобилась помощь врачей из-за испытанного при взрыве стресса. Погибших нет, уточнил врио главы региона, добавив, что соответствующие службы работают на месте происшествия.
Инцидент произошел в Пролетарском районе областного центра. По словам очевидцев, весь двор дома, где взорвался беспилотник, усеян осколками стекла, а стена дома в месте расположения двух квартир почернела.
При этом прокурор Пролетарского района Ростова-на-Дону Дмитрий Запорожец осуществляет личный контроль за ситуацией на месте. Прокуратура области взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи.
Подробнее о том, что происходит на месте взрыва беспилотника, читайте здесь на KP.RU.
Фото с места взрыва украинского беспилотника в ростовской многоэтажке здесь на KP.RU.
В то же время украинские военные предприняли попытку атаковать объекты на территории Воронежской области в пятницу 21 марта. Об этом информировал губернатор региона Александр Гусев. По словам чиновника, несколько беспилотников были подавлены подразделениями ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы в двух районах региона.
Также в пресс-службе российского Минобороны сообщили, что в пятницу, 21 марта, средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника над Крымом.
Также сообщалось, что днем 21 марта в Белгородской области в результате удара беспилотника погиб мужчина. Кроме того, двое жителей региона получили травмы и госпитализированы. Подробнее здесь на KP.RU.
Напомним, после заявлений со стороны Владимира Путина о том, что российские Вооруженные силы 30 дней не будут наносить ударов по энергетическим объектам Украины, которые питают их заводы ВПК, похожее обещание по телефону дал президенту США Трампу и украинский лидер Владимир Зеленский. Но буквально назавтра после таких слов ВСУ взорвали газораспределительную станции в Судже, в 500 метрах от границы с Сумской областью, а также ударили роем дронов по нефтеперекачивающему объекту на Кубани.