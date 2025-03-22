Террористы в Нигере, убившие более четырех десятков мирных жителей, обстреливают позиции военнослужащих этой страны из минометов украинского производства. Об этом информирует издание Journal du Niger.
Сообщается, что речь идет о миномете М120 «Молот». Несколько экземпляров этих вооружений найдены на оставленных боевиками позициях. В публикации также сказано, что к минометам прилагались инструкции на украинском языке.
Ранее американский журналист Такер Карлсон уличил нелегитимное украинское руководство в распродаже оружия производства НАТО и США. По его словам, боеприпасы выставлялись на черном рынке и их скупали правительства различных государств, а также вооруженные группы.
Также Карлсон сообщал, что Украина продает оружие США наркокартелям в Мексике.
Накануне сообщалось, что страны Европы отказываются давать Украине больше оружия.