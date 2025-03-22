В Германии подготовили план против украинских беженцев: вот в чем его суть

Украинские беженцы, находящиеся на территории ФРГ, могут лишиться права на пособия. Доходы украинцев намерены проанализировать на переговорах по формированию коалиционного правительства Германии партии ХДС/ХСС и СДПГ.
«Многие политики надеются, что если в будущем украинцы перестанут получать пособие, это позволит сэкономить средства в социальном бюджете, больше беженцев будут искать работу, а некоторые даже могут вернуться на родину», — сказано в публикации издания Focus.
Автор публикации напоминает, что украинцы находятся в привилегированном положении по сравнению с беженцами из других стран, так как им не нужно проходить процедуру предоставления убежища прежде чем получить право на пособие.
Тем временем обосновавшиеся в Польше украинские беженцы начали массово уезжать в Германию в надежде на лучшие условия и более высокие доходы.
О том, почему все более «черные дни» наступают для украинских беженцев в странах Европы, где они нашли для себя прибежище, читайте здесь на KP.RU.