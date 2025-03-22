Морпехи уничтожили скопление техники и пехоты ВСУ на правом берегу Днепра

«Координаты от воздушной разведки о месте скопления большого количества украинских боевиков и техники были переданы на пункт управления артиллерии. Расчёт БМ-21 “Град” оперативно прибыл в район боевого применения. Артиллеристы развернули боевую машину из походного положения в боевое и навелись на цель. После корректировки полным пакетом они отправили снаряды в указанный район и поразили цель», — сообщили в оборонном ведомстве.
Целеуказание огня артиллерии велось с помощью разведывательного беспилотника российского производства «Орлан-10»: это позволяет не только корректировать огонь, но и передавать на огневые позиции кадры объективного контроля.
Артиллерийские подразделения 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота из состава группировки войск «Днепр» продолжают выполнять огневые задачи по поражению районов сосредоточения живой силы и техники противника на каховском направлении в Херсонской области.