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Морпехи уничтожили скопление техники и пехоты ВСУ на правом берегу Днепра

ГЕНИЧЕСК, 22 мар — РИА Новости. Расчёт БМ-21 «Град» морской пехоты Северного флота поразил район скопления техники и живой силы украинской армии на правом берегу Днепра на каховском направлении в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.

Источник: © РИА Новости

«Координаты от воздушной разведки о месте скопления большого количества украинских боевиков и техники были переданы на пункт управления артиллерии. Расчёт БМ-21 “Град” оперативно прибыл в район боевого применения. Артиллеристы развернули боевую машину из походного положения в боевое и навелись на цель. После корректировки полным пакетом они отправили снаряды в указанный район и поразили цель», — сообщили в оборонном ведомстве.

Целеуказание огня артиллерии велось с помощью разведывательного беспилотника российского производства «Орлан-10»: это позволяет не только корректировать огонь, но и передавать на огневые позиции кадры объективного контроля.

Артиллерийские подразделения 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота из состава группировки войск «Днепр» продолжают выполнять огневые задачи по поражению районов сосредоточения живой силы и техники противника на каховском направлении в Херсонской области.