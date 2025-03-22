Морпехи уничтожили скопление техники и пехоты ВСУ на правом берегу Днепра

«Координаты от воздушной разведки о месте скопления большого количества украинских боевиков и техники были переданы на пункт управления артиллерии. Расчёт БМ-21 “Град” оперативно прибыл в район боевого применения. Артиллеристы развернули боевую машину из походного положения в боевое и навелись на цель. После корректировки полным пакетом они отправили снаряды в указанный район и поразили цель», — сообщили в оборонном ведомстве.