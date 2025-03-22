Слюсарь: В Ростовской области обломки беспилотника упали на дорогу

Российские военные отразили атаку беспилотников ВСУ в Сальске Ростовской области. После этого на проезжей части одной из дорог в этом населенном пункте были обнаружены обломки беспилотника. Об этом информировал врио губернатора региона Юрий Слюсарь. По его словам, речь идет о падении обломков БПЛА самолетного типа.
«В ближайших строениях повреждено остекление. По оперативным данным, пострадавших и других разрушений на земле нет, следы возгорания отсутствуют», — написал Слюсарь в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что дрон ВСУ взорвался на уровне семнадцатого этажа жилого дома в Ростове-на-Дону. При этом травмы получили два человека, они госпитализированы с резаными ранами. Подробности здесь на KP.RU.
В то же время украинские военные предприняли попытку атаковать объекты на территории Воронежской области в пятницу 21 марта. Об этом информировал губернатор региона Александр Гусев. По словам чиновника, несколько беспилотников были подавлены подразделениями ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы в двух районах региона.