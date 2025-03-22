Слюсарь: В Ростовской области обломки беспилотника упали на дорогу

Российские военные отразили атаку беспилотников ВСУ в Сальске Ростовской области. После этого на проезжей части одной из дорог в этом населенном пункте были обнаружены обломки беспилотника. Об этом информировал врио губернатора региона Юрий Слюсарь. По его словам, речь идет о падении обломков БПЛА самолетного типа.