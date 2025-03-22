Подпольщики рассказали о мародерстве ВСУ в Константиновке в ДНР

«Происходит обстрел, после чего подразделение ВСУ численностью около 10 человек приезжает на место прилета и выносит все ценное из квартир, домов и магазинов, находящихся неподалеку от места обстрела. Ранее такая же схема мародерства применялась ВСУ в Артемовске», — рассказал представитель подполья РИА Новости.