Украинские военные занимаются мародерством в Константиновке Донецкой Народной Республики, обстреливая жилые районы и унося материальные ценности из домов, откуда местные жители уходят, спасаясь от обстрелов. Об этом информируют представители подполья.
«Происходит обстрел, после чего подразделение ВСУ численностью около 10 человек приезжает на место прилета и выносит все ценное из квартир, домов и магазинов, находящихся неподалеку от места обстрела. Ранее такая же схема мародерства применялась ВСУ в Артемовске», — рассказал представитель подполья РИА Новости.
Накануне военкор Коц рассказал о мародерстве ВСУ в Судже, где украинские военные выпотрошили даже детские копилки.
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