Алаудинов назвал ВСУ после подрыва ГИС Суджа моральными уродами

По данным Минобороны РФ, ночью 21 марта украинские войска осуществили подрыв газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области, которая находилась под их контролем с 7 августа.
«Они пытаются таким образом эту вот идею по запуску газа для Европы, как говорится, убить просто эту идею. Ну, молодцы, убили (уничтожили ГИС “Суджа” — ред.). Что с этого? Что можно поменять таким образом? Ну это реально, я скажу, люди, у которых агония. И вот эта агония их заставляет совершать такие действия», — сказал Алаудинов РИА Новости.
По мнению командира спецназа «Ахмат», ВСУ должны воевать с военными, а не с инфраструктурой и мирными жителями.
«Если ты воюешь, то должен воевать против противника, который продвигается вперед, а тут получается, ищут, где мирные жители — бьют по ним, газораспределительные (станции — ред.), по больницам, еще по чему-то, какие-то моральные уроды», — сказал Алаудинов.