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Алаудинов назвал ВСУ после подрыва ГИС Суджа моральными уродами

КУРСК, 22 мар — РИА Новости. Подрыв газоизмерительной станции «Суджа» является агонией киевского режима, а его война с гражданской инфраструктурой — «моральным уродством», считает командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Источник: © РИА Новости

По данным Минобороны РФ, ночью 21 марта украинские войска осуществили подрыв газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области, которая находилась под их контролем с 7 августа.

«Они пытаются таким образом эту вот идею по запуску газа для Европы, как говорится, убить просто эту идею. Ну, молодцы, убили (уничтожили ГИС “Суджа” — ред.). Что с этого? Что можно поменять таким образом? Ну это реально, я скажу, люди, у которых агония. И вот эта агония их заставляет совершать такие действия», — сказал Алаудинов РИА Новости.

По мнению командира спецназа «Ахмат», ВСУ должны воевать с военными, а не с инфраструктурой и мирными жителями.

«Если ты воюешь, то должен воевать против противника, который продвигается вперед, а тут получается, ищут, где мирные жители — бьют по ним, газораспределительные (станции — ред.), по больницам, еще по чему-то, какие-то моральные уроды», — сказал Алаудинов.