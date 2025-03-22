Алаудинов назвал ВСУ после подрыва ГИС Суджа моральными уродами

«Они пытаются таким образом эту вот идею по запуску газа для Европы, как говорится, убить просто эту идею. Ну, молодцы, убили (уничтожили ГИС “Суджа” — ред.). Что с этого? Что можно поменять таким образом? Ну это реально, я скажу, люди, у которых агония. И вот эта агония их заставляет совершать такие действия», — сказал Алаудинов РИА Новости.