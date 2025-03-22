Над пятью территориями Ростовской области ночью отразили атаку БПЛА

Ранее он сообщал, что произошел взрыв в многоквартирном доме на улице Горсоветской в Ростове-на-Дону из-за атаки беспилотника, в результате которого пострадали два человека. Позднее Слюсарь сообщил, что обломки беспилотника самолетного типа упали на проезжую часть дороги в городе Сальске Ростовской области, пострадавших не было.