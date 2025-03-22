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Над пятью территориями Ростовской области ночью отразили атаку БПЛА

Слюсарь: над пятью территориями Ростовской области ночью отразили атаку БПЛА.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Атака БПЛА за ночь отражена над пятью территориями в Ростовской области — в Ростове, Сальске, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь.

Ранее он сообщал, что произошел взрыв в многоквартирном доме на улице Горсоветской в Ростове-на-Дону из-за атаки беспилотника, в результате которого пострадали два человека. Позднее Слюсарь сообщил, что обломки беспилотника самолетного типа упали на проезжую часть дороги в городе Сальске Ростовской области, пострадавших не было.

«За ночь атака БПЛА была отражена на пяти территориях Ростовской области — в Ростове, Сальске, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах», — написал он в своем Telegram-канале.

Слюсарь отметил, что сегодня муниципальные комиссии проведут оценку полученного ущерба. Подчеркивается, что всем пострадавшим будет оказана помощь.