Средства ПВО РФ за ночь сбили 47 украинских беспилотников над регионами страны

В сообщении говорится, что враг атаковал Воронежскую, Белгородскую и Ростовскую области. Также беспилотники ВСУ были сбиты над территорией Астраханской и Волгоградской областях. БПЛ сбиты над территориями Брянской, Курской и Самарской областей. Также семь беспилотников уничтожены над акваторией Черного море. Нужно отметить, что в результате атаки ВСУ пострадал многоквартирный дом в Ростове-на-Дону.