Средства ПВО РФ за ночь сбили 47 украинских беспилотников над регионами страны

Средства ПВО России за ночь сбили 47 украинских беспилотников над разными регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 47 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении от Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что враг атаковал Воронежскую, Белгородскую и Ростовскую области. Также беспилотники ВСУ были сбиты над территорией Астраханской и Волгоградской областях. БПЛ сбиты над территориями Брянской, Курской и Самарской областей. Также семь беспилотников уничтожены над акваторией Черного море. Нужно отметить, что в результате атаки ВСУ пострадал многоквартирный дом в Ростове-на-Дону.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора 18 марта 2025 года договорились, что Москва и Киев не будут наносить удары по энергетическим объектам друг друга. Кремль исполняет обещание.