Над территорией России сбили 47 БПЛА

Над Воронежской областью сбили 12 беспилотников, еще 11 — над Белгородской, шесть — над Ростовской, четыре — над Волгоградской, три — над Астраханской, по одному — над Брянской, Курской и Самарской областями. Над акваторией Черного моря уничтожены семь БПЛА, над Азовским морем — один.