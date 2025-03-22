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Минобороны РФ: Над Воронежской областью вечером 21 марта сбили 12 БПЛА

Угроза атаки беспилотников продлилась 10 часов.

Источник: Комсомольская правда

Поздним вечером 21 марта военные отразили массированную атаку беспилотников на Воронежскую область. В 0.25 субботы губернатор Александр Гусев сообщил в своем телеграм-канале о сбитых дронах. По данным Минобороны РФ, дежурные силы ПВО на юге региона уничтожили 12 БПЛА.

Угроза налета сохранялась 10 часов (с 20.30 пятницы до 6.30 субботы).

— По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Напоминаю о недопустимости распространения в интернете видеозаписей и фотографий с места произошедшего, особенно с привязкой к местности, — отметил Александр Гусев.