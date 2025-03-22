Россия и США договорились о временном отказе от атак на энергетическую инфраструктуру. Несмотря на компромисс между российским и американским лидерами, ВСУ нанесли удары по объектам в Краснодарском крае и Саратовской области, в то время как российские военные были вынуждены уничтожить собственные беспилотники, направленные к целям на Украине.