В Ростовской области из-за атаки БПЛА пострадал музей

В Ростовской области в ночь с 21 на 22 марта была отражена вражеская атака БПЛА в пяти муниципалитетах: в Донской столице, в Сальске, в Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах. Об этом в своем телеграм-канале заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.