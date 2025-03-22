Минобороны: 8 дронов уничтожены над Черным и Азовским морями

Системы ПВО также перехватили летательные аппараты над российскими регионами: 12 — в Воронежской области, 11 — в Белгородской, шесть — в Ростовской, четыре — в Волгоградской, три — в Астраханской областях. По одному беспилотнику сбито над территорией Брянской, Курской и Самарской областей.